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Milli Savunma Bakanı Akar Alman mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.04.2020
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BAKAN AKAR ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ele alındı.

, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ve NATO kapsamındaki ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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