İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 5603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 303 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı." bilgisi verildi.