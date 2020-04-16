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İçişleri Bakanlığı: Asılsız provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 303 kişi yakalandı

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Giriş Tarihi: 16.04.2020 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020
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ASILSIZ PROVOKATİF KORONAVİRÜS PAYLAŞIMLARI YAPAN 303 KİŞİ YAKALANDI

tarafından yapılan açıklamada, "Asılsız provokatif paylaşımları yapan 5603 hesabı incelendi, 765 şüpheli tespit edildi 303 kişi yakalandı" ifadelerine yer verdi.

, sosyal medyada asılsız ve provokatif paylaşımı yapan 303 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı." bilgisi verildi.

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