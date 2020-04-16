AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Vatandaşlarımızın haklarına aykırıdır
Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. RTÜK'ün 3 defa program durdurma cezası verdiği FOX TV ve Fatih Portakal'ı savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert cevap veren Çelik, "Demokrasinin temelinde basın özgürlüğü var. Olmazsa olmazdır bu. Husumet oluşturma ve karaborsa faaliyeti ise basın özgürlüğüne de, vatandaşlarımızın haklarına aykırıdır. Sn Kılıçdaroğlu esas bu yalan haber karaborsasına bir şeyler söylemelidir." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya Twitter hesabından gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu.
Sahadaki kahramanlarımız ev ev vatandaşımızın yanında olmaya gayret ederken, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığını iddia eden veya vatandaşımızın zarar görmesi için kasıtlı politikalar uygulandığına dair yalan haber yapanlara tedbir alınmasından daha doğal birşey yok.— Ömer Çelik (@omerrcelik) April 16, 2020
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
Sahadaki kahramanlarımız ev ev vatandaşımızın yanında olmaya gayret ederken, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığını iddia eden veya vatandaşımızın zarar görmesi için kasıtlı politikalar uygulandığına dair yalan haber yapanlara tedbir alınmasından daha doğal bir şey yok.
Tüm devlet kurumları vatandaşımızın aleyhine faaliyet yürüten tüm karaborsalara karşı tedbir almalıdır. Temel hakların korunması da, özgürlüklerin korunması da böyle mümkündür.
Türkiye, Koronavirüs ile etkili bir mücadele yürütüyor. Hükümetimiz dinamik bir karar mekanizmasıyla hareket ediyor; tüm kurum ve kuruluşlarıyla etkili, çok boyutlu ve etkin bir mücadele yürütüyor.
Husumet ve yalan yayan haberlere karşı tedbir alan RTÜK'ü sayın Kılıçdaroğlu eleştirmiş. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı ya da devletin vatandaşın zarar göreceği politikalara imza attığı şeklindeki karaborsa oluşturma faaliyeti ile mücadele edilmesin mi?
Demokrasinin temelinde basın özgürlüğü var. Olmazsa olmazdır bu. Husumet oluşturma ve karaborsa faaliyeti ise basın özgürlüğüne de, vatandaşlarımızın haklarına aykırıdır. Sn Kılıçdaroğlu esas bu yalan haber karaborsasına bir şeyler söylemelidir. Vatandaşımızın yanında olmalıdır.
Küresel bir afetle mücadele ederken sorumlulukla hareket eden, devlet kurumlarının yoğun gayretine ve vatandaşlarımız arasındaki dayanışmanın sağlamlaşmasına vurgu yapan yaklaşımlar görmek görmek bu siyasilerden. Tam tersi husumet üreten söylemlere suskun kalınıyor.
Temel gıda maddeleri ve sağlık hizmeti konusunda karaborsa oluşturmaya çalışanlarla mücadele nasıl gerekliyse, husumet ve yalan odaklı haber yayma karaborsasına karşı da gerekli tedbirler alınmalıdır. Sn Kılıçdaroğlu eleştirilerini bu adreslere yöneltmelidir.
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