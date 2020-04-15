15 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
ABONE OL
ŞIRNAK'TA İKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... kırsalında jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütüne operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında 'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA