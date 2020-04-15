Sağlık Bakanı Koca'dan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasasıyla ilgili teşekkür mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi'nin yasalaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillere teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.
Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- EGM'den sokağa çıkma yasağı iddialarına yalanlama
- İngiltere yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti
- Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu
- Rusya'yı sallayan iddia! "Sağlık personelindeki koronavirüs vakaları gizleniyor"
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarih verdi! İki gün sonra...
- Erbaş'tan şehit asker için başsağlığı mesajı
- "Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil"
- Sağlık Bakanı Koca’nın dikkat çektiği filyasyon ekibi nasıl çalışıyor?
- Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı
- Eğitimde yaz telafisi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- A101'den Samsung 55RU7300 4K UHD Curved TV sürprizi! 16 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Çeyrek ve gram altın yükselecek mi? Uzmanlardan yeni fiyatlar için uyarı! Muhtemel geri çekilmelerle...
- MSB açıklamaları: Askerlik uzayacak mı? Terhisler ertelendi mi? Askerlik süresi 9 ay mı oldu?
- Müzik özelliği Türkiye'de aktif oldu! Instagram hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır? Instagram müzik ekleme işlemi...
- Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyondan geçti! İşte teklifin detayları
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu