Sağlık Bakanı Koca'dan Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasasıyla ilgili teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi'nin yasalaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillere teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum.