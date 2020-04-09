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Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’
Koronavirüs nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul'dan son dakika haberi geldi. 'Çok Gezenti' programıyla tanınan Burak Akkul'un, geçtiğimiz günlerde durumunun stabil olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtilmişti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkul, son durumu hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:40
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