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Haberler Galeri Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’

Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul'dan son dakika haberi geldi. 'Çok Gezenti' programıyla tanınan Burak Akkul'un, geçtiğimiz günlerde durumunun stabil olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtilmişti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akkul, son durumu hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 09.04.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 12:40
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Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’

'Çok Gezenti' isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, çekim için gittiği Londra dönüşü corona virüse yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

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Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’

Burak Akkul'un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

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Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakalarından olan Akkul yoğun bakımdan çıktı ve korona olan eşiyle birlikte hastane odasından bir paylaşım yaptı.

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Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’

Akkul açıklamasında "20 gün yoğun bakımda uyutulmanın ardından servis odasındayım. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastenesinde Dr. Mehmet Altıntaş ve hastane ekibine bir süre daha emanetiz. Covid19 negatif raporlarımızı aldık. Ben biraz daha güçlenince evimize döneceğiz."

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Yoğun bakımda olan Burak Akkul’dan sevindiren paylaşım: ‘Yendim seni corona virüs’

Akkul ve eşi "Yendik seni koronavirüs" diyerek güzel haberi verdi.