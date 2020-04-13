AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Deniz Baykal ve Muharrem İnce kumpasları hatırlatması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istemesinin CHP’de rahatsızlık yarattığını söyledi. Ömer Çelik, CHP’nin eski genel başkanı Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye siyasi tezgah kurduğunu ima ederek, “Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne ‘siyasi oyun’ kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Kendi ‘Cumhurbaşkanı adaylarına ‘Külliye’ye giden CHP’li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz” dedi.
Ömer Çelik, CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye siyasi tezgah kurduğunu ima ederek, "Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Kendi 'Cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz" dedi.
ESKİ GENEL BAŞKANLARINA SİYASİ TEZGAH KURDULAR
Ömer Çelik, şunları söyledi:
"CHP sözcüleri tüm bu süreci 'oyun' olarak nitelendirmiş. Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir."
KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA OYUN KURDULAR
"CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi 'Cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz."
SİYASİ SORUMLULUK, SİYASİ AHLAK VE SİYASİ TAKDİR
"Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz."
CUMHURBAŞKANI VE YOL ARKADAŞLARINA İFTİRA ATTILAR
"Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur."
DENİZ BAYKAL VE MUHARREM İNCE'YE KURULAN KUMPASLAR
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasının ardından genel başkan olmuştu.
7 Mayıs 2010: FETÖ düğmeye bastı ve habervaktim.com'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı.
10 Mayıs 2010: Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi.
16 Mayıs 2010: Hürriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi.
(15 gün sonra) 22 Mayıs 2010: Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu.
"BU DEDİKODULARIN HEPSİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLMİŞTİR"
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü Gazetesi başyazarı tarafından ortaya atılan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü" iddialarının gerçekleri yansıtmadığını açıklamıştı.
Muharrem İnce, "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir" demişti.
KENAN KIRAN - SABAH
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