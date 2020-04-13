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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye Deniz Baykal ve Muharrem İnce kumpasları hatırlatması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.04.2020
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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN CHP'YE DENİZ BAYKAL VE MUHARREM İNCE KUMPASLARI HATIRLATMASI

, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sorumluluk üstlenerek gösterdiği hassasiyet ve ’ın bunu takdirle karşılayıp, istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istemesinin ’de rahatsızlık yarattığını söyledi. Ömer Çelik, CHP’nin eski genel başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı ’ye siyasi tezgah kurduğunu ima ederek, “Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne ‘siyasi oyun’ kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Kendi ‘Cumhurbaşkanı adaylarına ‘’ye giden CHP’li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz” dedi.

, 'nin eski genel başkanı ve adayı 'ye siyasi tezgah kurduğunu ima ederek, "Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Kendi 'Cumhurbaşkanı adaylarına ''ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz" dedi.

ESKİ GENEL BAŞKANLARINA SİYASİ TEZGAH KURDULAR

Ömer Çelik, şunları söyledi:

"CHP sözcüleri tüm bu süreci 'oyun' olarak nitelendirmiş. Eski genel başkanlarına kurulan siyasi tezgahın üstüne 'siyasi oyun' kuran kadroların bunu böyle algılamasını anlıyoruz. Siyasi tarihimiz oyun ve tezgah kavramlarının vesayete destek veren kadrolara ait olduğuna şahittir."

KENDİ CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA OYUN KURDULAR

"CHP yöneticilerinin rahatsız olmasına memnunuz. Kendi 'Cumhurbaşkanı adaylarına 'Külliye'ye giden CHP'li' diye oyun kurarak siyasi tezgah tarihine geçenlerin olanları böyle yorumladığını görüyoruz."

SİYASİ SORUMLULUK, SİYASİ AHLAK VE SİYASİ TAKDİR

"Bizim siyasi anlayışımızı 'siyasi sorumluluk', 'siyasi ahlak' ve 'siyasi takdir' belirler. Siyasi anlayışları 'siyasi oyun' ve 'siyasi tezgah' olanların bunları anlamasını beklemenin beyhude olduğunu biliyoruz."

CUMHURBAŞKANI VE YOL ARKADAŞLARINA İFTİRA ATTILAR

"Cumhurbaşkanımıza ve yol arkadaşlarımıza iftira atanların kendi zihinlerinde olanı yansıttığını biliyoruz. Önemli olan CHP yöneticilerinin neden rahatsız olduğu değil, vatandaşlarımızın bu zihniyetin nelerinden rahatsız olduğudur."

DENİZ BAYKAL VE MUHARREM İNCE'YE KURULAN KUMPASLAR

, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasının ardından genel başkan olmuştu.

7 Mayıs 2010: düğmeye bastı ve habervaktim.com'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı.

10 Mayıs 2010: Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi.

16 Mayıs 2010: Hürriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi.

(15 gün sonra) 22 Mayıs 2010: Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu.

"BU DEDİKODULARIN HEPSİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLMİŞTİR"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü Gazetesi başyazarı tarafından ortaya atılan "Cumhurbaşkanı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğü" iddialarının gerçekleri yansıtmadığını açıklamıştı.

Muharrem İnce, "Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Bunu benim dışarıdaki rakiplerim değil, partideki küçük bir grup üretmiştir. 24 Haziran akşamından bu yana bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir" demişti.

KENAN KIRAN - SABAH

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye’nin Balkanlar’la tarihi bağlarını bilmeyen bir siyasi... SON DAKİKA: AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: TÜRKİYE’NİN BALKANLAR’LA TARİHİ BAĞLARINI BİLMEYEN BİR SİYASİ...

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