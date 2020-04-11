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Son dakika: Adalet Bakanlığı açıklandı! O mülakatlar ertelendi

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Giriş Tarihi: 11.04.2020 Güncelleme Tarihi: 11.04.2020
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ADALET BAKANLIĞI AÇIKLANDI! O MÜLAKATLAR ERTELENDİ

Son dakika haberi... , koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, avukatlık adli yargı, idari yargı, adli yargı hakim ve savcı adaylığı mülakatları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi.

Açıklamada, yeni mülakat tarihlerinin, salgınla ilgili güncel gelişmeler dikkate alınarak planlanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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