Son dakika: Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Çinli uzmanlarla ilaç ve aşı görüşmesi
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli uzmanlarla video konferansla toplantı yaptı. Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı, hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli uzmanlarla video konferansla toplantı yaptı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışmalar kapsamında Çinli yetkililerle 26 Mart'ta da video konferans yoluyla görüşen Türk yetkililer, Çinli heyetle ikinci kez görüştü.
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığındaki toplantıya, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri de katıldı.
Çin tarafında ise hastalığın çıkış noktası Vuhan şehrinde görev yapan sağlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve ilgili uzman hekimler yer aldı.
Toplantıda, iki ülke arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı. Hastalığın tedavisi, ilaç ve aşı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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