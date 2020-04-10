Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran'a ertelendi
Son dakika: Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi. 13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı'nın ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020'ye ertelendiği hatırlatıldı.
Açıklamada, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.
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