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Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran'a ertelendi

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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BAKANLIK AÇIKLADI! O SINAV 14 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Son dakika: Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi. 13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.

(MSB), Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 13 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı duyurulan askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin ertelendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı'nın ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020'ye ertelendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

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