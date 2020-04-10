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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönettiği Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde halk sağlığı hiçe sayılıyor!

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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İBB'NİN YÖNETTİĞİ HALDE HALK SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR!

'nin yönettiği ve (PM) Üyesi 'ın sorumluluğunda olan ’nden skandal görüntüler geldi. 3 bin 500 kişinin çalıştığı halde çalışanları koronavirüs önlemlerine uymuyor. Maskesiz olan hal çalışanlarının yakın mesafede bulunması, vatandaşların da maske takmaması dikkat çekiyor.

Avrupa'nın en büyük ve modern su ürünleri hali olarak bilinen ve 'nin şirketlerinden İSYON tarafından işletmeciliği yapılan 'nde koronavirüs önlemlerine uyulmadığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönettiği Gürpınar Su Ürünleri Hali’nden skandal görüntüler! Halk sağlığı hiçe sayılıyor | Video İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YÖNETTİĞİ GÜRPINAR SU ÜRÜNLERİ HALİ’NDEN SKANDAL GÖRÜNTÜLER! HALK SAĞLIĞI HİÇE SAYILIYOR | VİDEO


HALDE ÇALIŞANLARI VE VATANDAŞLAR MASKE KULLANMIYOR
Görüntülerde; 3 bin 500 kişinin çalıştığı Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının maske kullanmadığı açıkça görülüyor. Çalışanların yakın sosyal mesafe kuralına uymaması, vatandaşların da maske takmaması dikkat çekiyor.

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerinin Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yapması isteniyor.



400 BİN METREKARE ALANA KURULU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYON); Avrupa'nın en büyük su ürünleri tesisi olan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin işletmeciliğini yapıyor. Gürpınar Su Ürünleri Hali'nin 400 bin m² alana kurulu olduğu ve 400 ton/gün ürün kapasitesiyle çalıştığı ifade ediliyor.



CHP PM ÜYESİ GÜNAYDIN, ANKARA'DAN İSTANBUL'DAKİ ŞİRKETİ YÖNETİYOR!
(PM) Üyesi, eski Milletvekili , İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin () şirketlerinden İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) yönetim kurulu başkanlığına getirildi.

Birinci derece imza yetkisine sahip olan Günaydın'ın görev süreci devam ediyor.

İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin 8 Kasım 2019 tarihli son yönetim kurulu kararı, 25 Ekim 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak resmileşti.



GÖKHAN GÜNAYDIN, İSYON YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Söz konusu yönetim kurulu kararında, 27 Ağustos 2019 tarihinde, şirketin yönetim kurulu başkanlığına getirilen Mahir Polat'ın görevinin sona erdiği, yerine Gökhan Günaydın getirildiği belirtildi.

OTOBÜS VE METROBÜSLER GARAJDA BEKLETİLİYOR, 30 HAT İPTAL EDİLDİ VE SAAT:21.00'DAN SONRA METRO SEFERLERİ DURDURULDU

‪CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; koronavirüs salgınına rağmen İstanbul'da toplam 30 hattının seferini iptal etmesi, otobüs ve metrobüslerin İETT garajlarında bekletilmesi ve seferlerinin saat: 21.00'dan sonra durdurulması kamuoyunda tepki toplamıştı.

ARAÇ İÇİNDEKİ YOLCULARIN OTURMA ŞEKLİ, YOLCULARIN BİRBİRLERİYLE TEMASINI ENGELLEYECEK ŞEKİLDE OLACAK
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik genelgeye göre otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başladı.

İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek.

İçişleri Bakanlığı'nın; koronavirüs tedbirleri kapsamında il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilmesine yönelik genelgesi uygulanmıyor.



VATANDAŞ, SAAT:21.00'DEN SONRA EVİNE NASIL GİDECEK?
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını açıklamıştı.
"6 Nisan Pazartesi'den itibaren, metro seferleri sadece 21.00'e kadar yapılacaktır. Moda, tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir."

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI, MARMARAY SEFERLERİNİ AZALTMADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından işletilen Marmaray'da ise; seferlerinde azaltma yapılmayacağını açıkladı. Marmaray'ın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımız; İzdiham oluşmaması adına seferlerimiz herhangi bir azaltma yapılmadan devam etmektedir. Sosyal mesafe önlemlerine hayatımızın her alanında dikkat etmemiz gerektiğini hatırlatır sağlıklı yolculuklar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

KENAN KIRAN / SABAH

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