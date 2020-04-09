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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı: Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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BAKAN AÇIKLADI: HAYDARPAŞA LİMANI'NA YANAŞACAK

Bakan Dönmez: Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için 'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı olacak. Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık.

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