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Beşiktaş sözleşmesini fesheden Martin Hasek'le anlaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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BEŞİKTAŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN MARTİN HASEK'LE ANLAŞTI

Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ligler ertelenirken, transfer iddiaları sürüyor. 'ın, 'nın takımı 'daki sözleşmesini fesheden Martin Hasek ile prensipte anlaştığı belirtildi.

Corona virüs nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren kulüpler, bir yandan da belirsizlik ortamında yeni sezon için transfer planlaması yapmaya çalışıyor.

Süper Lig ekiplerinin az maliyetli isimlere yönelmesi beklenirken, 'ın da bonservisi elinde olan Çek orta saha Martin Hasek'i gündemine aldığı iddia edildi.Beşiktaş; 'nın da formasını giydiği ile olaylı bir ayrılık yaşayan ve takımdaki sözleşmesini fesheden 24 yaşındaki Hasek'in menajeri ile temas kurdu.

Siyah beyazlıların bonservisi elinde olan Hasek ile prensipte anlaştığı kaydedilirken, henüz resmi bir durumun olmadığı vurgulandı.

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