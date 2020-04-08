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Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak'a hareket: 2 PKK'lı öldürüldü

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Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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TSK'DAN KUZEY IRAK'A HAREKET! ÖLDÜRÜLDÜLER

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

(MSB), 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadesine yer verildi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: SON BİR AYDA 80 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son bir ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

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