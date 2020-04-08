Son dakika: TSK'dan Kuzey Irak'a hareket: 2 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadesine yer verildi.



