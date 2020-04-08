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Çorum'un Kargı ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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ÇORUM'UN KARGI İLÇESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR SINIRLANDIRILDI

'un Kargı ilçesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tarafından gece yarısı itibarıyla ilçeye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

'un Kargı ilçesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tarafından gece yarısı itibarıyla ilçeye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da ilçe merkezinde iki kişinin bir araya gelmesine kesinlikle izin verilmeyeceği, maskesiz dolaşılmamasına ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşların da dışarı çıkmamaya özen göstermeleri gerektiği kaydedildi.

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