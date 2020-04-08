İsrailli gazeteciden Türkiye itirafı: Erdoğan'ı örnek almalıyız
Türkiye'nin koronavirüse karşı ilk günden itibaren aldığı önlemler, dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Son olarak İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından bir itirafta bulundu. İsrailli gazeteci Amichai Stein, "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız" ifadelerine yer verdi.
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla Türkiye önemli tedbirler aldı. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapanların havaalanlarında taramaları yapılırken, kısa bir süre sonra giriş çıkışlar tamamen yasaklanmıştı.
TÜRKİYE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR
Bilim Kurulu'nun Başkan Erdoğan'a ulaştırdığı tedbir listedi, verilen onayla hızlıca yürürlüğe girdi. Avrupa, koronavirüsle mücadele için gerekli ilacı temin etmekte geç kalırken, yine ilk davranan Türkiye olmuştu.
Türkiye her geçen gün tedbirlerini artırırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde maske satışlarını yasaklaması İsrail'de de dikkat çekti.
Türkiye'de artık maskeleri devlet vatandaşlarına ücretsiz olarak sunuyor. Maske isteyenler, PTT ve e-Devlet üzerinden sipariş vererek ücretsiz maskelerine kavuşuyor.
Başkan Erdoğan talimatıyla yürürlüğe giren bu uygulama dünyanın dikkatini çekti. Sosyal devlet vurgusu dünya çapında Türkiye için yapılmaya başlanırken, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması takdir topladı.
İSRAİLLİ GAZETECİ İTİRAF ETTİ
Türkiye'nin ücretsiz maske dağıtımı İsrailli gazeteciyi de itiraf ettirdi.
İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız." diye yazdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- MSB açıkladı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İşte Türkiye'nin korona istatistiği! Rakamlar ve tablolarla...
- Cinayet şebekesi PKK terör örgütünün işçi ve sivil katliamlarını kınama çağrısı!
- İşten çıkarma 3 ay yasaklanıyor
- Yardım uçağı Kuzey Makedonya ve Kosova'ya indi
- Irak'tan gelen Türkler karantinaya alındı
- Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı
- Bulgaristan'dan Türkiye'ye vize kolaylığı
- MHP'den ser tepki: PKK'yı savunanlar Kandil'e gitsin
- Sinop'ta ilçeler arası geçiş yasağı geldi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması
- Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?
- 2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
- Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?
- 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?
- Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı?
- 8 Nisan emekli maaşı yattı mı? SSK Bağkur zamlı emekli maaşı ne zaman verilecek? Taban ücret ne kadar?
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı
- Türkiye il il corona haritası canlı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 8 Nisan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu
- ŞOK 8 Nisan 2020 aktüel kataloğu: ŞOK indirimleri sürprizlerle dolu! İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu