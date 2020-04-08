İsrailli gazeteciden Türkiye itirafı: Erdoğan'ı örnek almalıyız

Türkiye'nin koronavirüse karşı ilk günden itibaren aldığı önlemler, dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Son olarak İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından bir itirafta bulundu. İsrailli gazeteci Amichai Stein, "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız" ifadelerine yer verdi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsün yayılmaya başlamasıyla Türkiye önemli tedbirler aldı. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapanların havaalanlarında taramaları yapılırken, kısa bir süre sonra giriş çıkışlar tamamen yasaklanmıştı.

TÜRKİYE ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDİYOR

Bilim Kurulu'nun Başkan Erdoğan'a ulaştırdığı tedbir listedi, verilen onayla hızlıca yürürlüğe girdi. Avrupa, koronavirüsle mücadele için gerekli ilacı temin etmekte geç kalırken, yine ilk davranan Türkiye olmuştu.

Türkiye her geçen gün tedbirlerini artırırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde maske satışlarını yasaklaması İsrail'de de dikkat çekti.

Türkiye'de artık maskeleri devlet vatandaşlarına ücretsiz olarak sunuyor. Maske isteyenler, PTT ve e-Devlet üzerinden sipariş vererek ücretsiz maskelerine kavuşuyor.

Başkan Erdoğan talimatıyla yürürlüğe giren bu uygulama dünyanın dikkatini çekti. Sosyal devlet vurgusu dünya çapında Türkiye için yapılmaya başlanırken, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması takdir topladı.

İSRAİLLİ GAZETECİ İTİRAF ETTİ

Türkiye'nin ücretsiz maske dağıtımı İsrailli gazeteciyi de itiraf ettirdi.

İsrailli gazeteci Amichai Stein, Twitter hesabından "Bunu yazdığıma inanamıyorum ama Erdoğan'ı örnek almalıyız." diye yazdı.