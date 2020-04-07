Bakan Berat Albayrak'tan kandil gecesi mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece idrak edilecek olan Berat Gecesi ile ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Bakan Albayrak, Müslüman aleminin kandilini kutlarken, "İnsanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıklardan beraatimiz için dua edelim." dileklerini paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu gece idrak edilecek olan Berat Gecesi ile ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Bakan Albayrak mesajında; "Bu mübarek gecede Rabbimizin engin merhametine, Efendimizin (S.A.V.) himmetine gönüllerimizi açıp huzurumuz, selametimiz için, insanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıkklardan beraatimiz için dua edelim. Rabbimiz, tüm dualarımızı mübarek Berat Gecesi hürmetine kabul eylesin." ifadelerini kullandı
Bu mübarek gecede Rabbimizin engin merhametine, Efendimizin (S.A.V.) himmetine gönüllerimizi açıp huzurumuz, selametimiz için, insanlığın içinden geçtiği sıkıntı ve hastalıklardan beraatimiz için dua edelim.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 7, 2020
Rabbimiz, tüm dualarımızı mübarek Berat Gecesi hürmetine kabul eylesin. pic.twitter.com/2K57mjzWHd
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