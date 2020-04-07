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Amerika'daki Türk Prof. Mehmet Çilingiroğlu'ndan flaş "Türkiye mesajı"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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DOKTOR ÇİLİNGİROĞLU'NDAN FLAŞ TÜRKİYE MESAJI

'nde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. , katıldığı bir tv programında Amerikalıların zorda olduğunu, sağlık sistemi nedeniyle koronavirüs salgını sürecinde de büyük zorluklar yaşadıklarını anlatarak "'de çok şanslısınız" demişti. Salgınının yeni merkez üssü 'de sağlık sistemi çöktü. Salgın, ABD'deki sağlık sisteminin acizliğini ortaya çıkardı. ABD’nin dünyanın en güçlü ülkesi olmadığı da salgınla mücadelesinde gözler önüne serildi.

California Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdüren Türk bilim adamı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, katıldığı bir tv programında Amerikalıların zorda olduğunu, sağlık sistemi nedeniyle koronavirüs salgını sürecinde de büyük zorluklar yaşadıklarını anlattı. Çilingiroğlu, '33 milyon kişi 'de işsiz kaldı. Bu insanların psikolojik süreçleri var, ilaçlarını nasıl alacakları var. ABD'de ilaç almak, tedavi olmak ne kadar pahalı biliyor musunuz? Göğüs ağrısı için hastaneye gidiyorsunuz, 20 bin dolar istiyorlar. Adam şu anda evinin kirasını ödeyemiyor. Nasıl tedavi olacak? Sizler şanslısınız 50 TL veriyorsunuz, işsiz bile olsanız SGK'ya üye olarak ilaçlarınızı alabiliyorsunuz, tedavi olabiliyorsunuz. Allah devletimizden, hükümetimizden razı olsun. Böyle bakıldığında elbette ki çok daha iyi durumda" demişti.

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