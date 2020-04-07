AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Milli Dayanışma Kampanyasını eleştirenlere sert tepki: Hastalıklı zihniyetin temsilcisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Milli Dayanışma Kampanyasını eleştirenlere sosyal medya hesabından sert tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kampanyaya kinle yaklaşanların 'hastalıklı bir zihniyette' olduğunu belirtirken, mutlu olacakları tek konunun Türkiye’nin zarar görmesi olduğunu söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde Türkiye'de daha çok dayanışma, birliktelik ve kardeşlik duygusu yükseldiğini, birilerinin ise bundan rahatsızlık duyduğunu belirterek, "Ülkede iyi bir şey olması bunların kabusu. Kendilerinin kazanmasını, Türkiye'nin ve insanımızın kaybetmesine bağlayan bu hastalıklı zihniyeti, insanlığı tehdit eden bir afet bile insani çizgiye getiremiyor." ifadelerini kullandı.
Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda çeşitli değerlendirmelerde bulundu.
Küresel salgın karşısında dünyada dayanışma yolları aranırken Türkiye'de vatandaşların birbiriyle kol kola girmesinin birilerinde rahatsızlık oluşturduğunu kaydeden Çelik, bazı ülkelerde insanların kendi sağlığını korumak adına imkanı olmayanlara ve özellikle de yaşlılara acımasızca sırtlarını döndüğünün görüldüğünü aktardı.
Türkiye'de gurur duyulacak dayanışma örneklerinin ortaya çıkmasının "hastalıklı zihniyetin temsilcisi birileri"nde büyük travma yarattığını ifade eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Avrupa'da devletler birbirlerinin sağlık malzemelerine el koyarken, her tarihi anda olduğu gibi Türkiye'nin ihtiyacı olan devletlere el uzatmasını bile siyasetin konusu yapmaya çalışıyorlar. İnsani olan ne varsa derin bir rahatsızlık duyuyorlar. İşler iyi giderken insani nezaketin ve gelişmişliğin örneği gösterilen bazı ülkelerde, koronavirüs salgınıyla tüm insani değerlerin kısa zamanda terk edildiği olaylar görüyoruz.
Ülkemizde ise daha çok dayanışma, daha çok birliktelik ve kardeşlik duygusu yükseldi. Birileri ise bundan rahatsızlık duyuyor. Ülkede iyi bir şey olması bunların kabusu. Kendilerinin kazanmasını, Türkiye'nin ve insanımızın kaybetmesine bağlayan bu hastalıklı zihniyeti, insanlığı tehdit eden bir afet bile insani çizgiye getiremiyor. Herkesin kazandığı, Türkiye'nin krizlerden başarıyla çıktığı bir sonuç, bu hastalıklı zihniyet için her zaman kabus senaryosu oluyor."
"KÖTÜLÜK SİYASETİ YİNE KENDİ HASTALIKLI DÜNYASINDA KALACAK"
Bu durumu "kötülük zihniyeti" ve "yıkım siyaseti" olarak tanımlayan Çelik, şunları kaydetti:
"Milli Dayanışma Kampanyası'na kinle yaklaşan hastalıklı bir zihniyet var. İmkanı olanın ihtiyacı olanla kolkola girmesine nefretle bakan bir zihniyet var. Mutlu olacakları tek konunun Türkiye'nin zarar görmesi olduğunu teşhir eden bir zihniyet bu. Bu hastalıklı zihniyet, umudu, dayanışmayı, doğruluğu ve iyiliği yücelten her adımın düşmanı. Bu zihniyetle mücadele için dayanışmayı ve iyiliği yüceltmeye devam edeceğiz.
Bugünler de geçecek. Aldığımız tedbirlerle, dayanışmamızla ve kardeşliğimizle bugünleri de aşacağız. Umudu, hayatı, doğruluğu ve iyiliği yücelterek zor günleri aşacağız. Kötülük siyaseti yine kendi hastalıklı dünyasında kalacak.
Bir krizi aşarken nasıl davranırsanız, kriz sonrasında karakterinize o damgayı vurursunuz. Bu zor günlerde iyilikle hareket edenler iyilikle anılacak. Kötülükle hareket edenler kötülükle anılacaklar. Bu ülkenin adının karşısında hep iyilik yazıldı. Bundan sonra böyle olacak."
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