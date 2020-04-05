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Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu evden hissedebileceğimiz program hazırladık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN 23 NİSAN AÇIKLAMASI

, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

"BAYRAM BİZİMDİR"

Bakan Selçuk, Twitter hesabındna yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.

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