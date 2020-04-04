Fransa'daki Türk tır şoförleri Türkiye'ye gönderildi
Fransa'nın Sete ve İtalya'nın Trieste limanlarında bulunan Türk tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye gönderildi.
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, yaptığı açıklamada, daha önce Fransa'da bulunan Türk öğrenciler ile turistlerin Türkiye'ye götürüldüğünü hatırlattı.
Musa, tır şoförlerinin Türkiye'den gelen muhtelif ihraç ürünlerini çeşitli Avrupa ülkelerine ulaştırmak için Fransa'nın güneyindeki Sete ve İtalya'nın Trieste limanlarında bulunduğunu ancak Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle 17 Mart'tan bu yana buralarda mahsur kaldığını söyledi.
Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında restoran ve otellerin kapalı olması nedeniyle şoförlerin zor durumda kaldığını ifade eden Musa, bu nedenle Marsilya Başkonsolosluğunun onlara gerekli yardımı yaptığını belirtti.
İtalya'nın Trieste limanında 18 şoförün Fransız makamlarıyla koordinasyon neticesinde Fransa'nın Marsilya kentine geldiğini anlatan Musa, İtalya'dan gelen ve Fransa'da bulunan 114 şoförün bulunduğu Türk Hava Yollarına ait uçağın, yerel saatle 17.30 civarında Marsilya Havalimanından Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.
Musa, bu kişilerin 14 gün boyunca Türkiye'de karantinada tutulacağını kaydetti.
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