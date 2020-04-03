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'Ben koronalıyım" diyerek polise tüküren şahıs tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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'BEN KORONALIYIM DİYEREK POLİSE TÜKÜREN ŞAHIS TUTUKLANDI

Emekli astsubay Ebubekir D., Antalya'da gözaltına alınırken, "" diyerek polise tükürmüştü. Ebubekir D., 'görevli memura hakaret suçu'ndan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da polis ekiplerine, "" diyerek tüküren şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MASKE İLE SEVK EDİLDİ

Olay, bugün gece 04.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre emekli astsubay Ebubekir D., birlikte yaşadığı Rumen kadını silahla korkutarak rehin aldı.

Bir fırsatını bulup polisi arayan kadının ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilebilen Ebubekir D. gözaltına alındı.

Ekip otosuna bindirilirken polis ekiplerine Ebubekir D. 'Ben koronalıyım' diyerek tükürdü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından maskeli olarak adliyeye sevk edildi. Ebubekir D. mahkemece 'görevli memura hakaret suçu'ndan tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

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