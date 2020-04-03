Koç Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu'nu kovdu
Koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi'nin 'Misafir Profesörlük' görevine son verdiğini açıkladı. A Haber başta olmak üzere birçok kanalda halkı bilinçlendirmek için açıklamalarda bulunan ve Başkan Erdoğan'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından "izinsiz yayına çıkmak" gerekçesiyle işine son verildiğini duyurdu.
ABD'de görev yapan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs tedavisi konusunda yaptığı tespitler ve Türkiye'nin sağlık sistemini övmesi ile gündem olan Prof. Dr. Çilingiroğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Koç Üniversitesi tarafından işine son verildiğini açıkladı.
Çilingiroğlu, kendisine yayın arasında üniversiteden e-posta gönderildiğini belirterek, "Misafir Profesörlük görevime son vermişler. Gerekçesi yayına izinsiz çıkmak." dedi.
REKLAM ARASINDA İŞİNE SON VERİLDİ
Virüsle mücadelede ABD'deki durumun çok daha kötü olduğunu vurgulayan Çilingirlioğlu, "ABD'de 33 milyon insan işini kaybetti. Göğüsünüz ağrısa 20 bin dolar. Hastalar hastaneye gidemiyor, Türkiye'de siz çok şanslısınız. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.
CNN Türk'te canlı yayına ABD'den Skype ile katılan Türk bilim insanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Koç Üniversitesi tarafından canlı yayında kovuldu.
Programın reklam arasına gittiği sırada üniversiteden işten çıkartıldığına dair yazı geldiğini belirten Prof. Çilingiroğlu gerekçe olarak da izinsiz yayına çıkmasının gösterildiğini ifade etti.
"Ben özgür adamım" diyen Çilingiroğlu Koç Üniversitesi yönetimine, "Beni atsan ne olur atmasan ne olur. Benim ihtiyacım yok" diye seslendi.
MEHMET ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, 2 Nisan 1970 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 1983-1986 yılları arasında Antalya Lisesi'nde eğitimini tamamlayan Çilingiroğlu, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giriş yaptı.
1993 yılında stajını da Hacettepe Üniversitesi'nde yapan Mehmet Çilingiroğlu, 1994 yılında Virginia Commonwealth Üniversitesi'nde staj sürecini devam ettirdi.
1995 yılında yine aynı üniversitede dahiliye bölümünde görev almaya başlayan Çilingiroğlu, 2000 yılında Amerikan Kalp Derneği Moleküler Kardiyoloji alanında araştırmacı olarak çalışmalarına başladı.
2004-2006 yılları arasında San Antonio Teksas Sağlık Bilimleri Janey Briscoe Kardiyovasküler Araştırma Merkezi'nde Girişimsel Kardiyoloji Üyesi olan Çilingiroğlu, 2010 yılında Evanston Hastanesi / NorthShore Üniversitesi'nde Yapısal Kalp Hastalıkları Üyesi görevini ifa etmiştir.
Mehmet Çilingiroğlu'nun eğitim verdiği üniversiteler arasında Bahçeşehir Üniversitesi, Arkansas Üniversitesi, Texas Kalp Bilimleri Üniversitesi ve Koç Üniversitesi yer alıyor.
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