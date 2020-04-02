02 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK TOPLANTI

Son dakika haberine göre; Başkan saat 15’te belediye başkanları ile yapacağı toplantıda konuşacak. Başkan Erdoğan'ın corona virüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan , saat 15.00'te belediye başkanları ile toplantı yapacak.

Videokonferans ile gerçekleşecek toplantı canlı yayında verilecek.

Başkan Erdoğan'ın corona virüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan İspanya ve İtalya’nın Başbakanlarına mektup! SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN İSPANYA VE İTALYA’NIN BAŞBAKANLARINA MEKTUP!
Başkan Erdoğan talimat vermişti! Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ! BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ ŞEHİR HASTANESİ'NİN YOLLARININ YAPIMINA BAŞLANDI
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girdi! Kocaeli'deki Şehir Hastanesi Tramvay Hattını yapacak SON DAKİKA: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ! KOCAELİ'DEKİ "ŞEHİR HASTANESİ TRAMVAY HATTI"NI YAPACAK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA