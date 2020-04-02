Son dakika: Başkan Erdoğan'dan kritik toplantı
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 15’te belediye başkanları ile yapacağı toplantıda konuşacak. Başkan Erdoğan'ın corona virüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te belediye başkanları ile toplantı yapacak.
Videokonferans ile gerçekleşecek toplantı canlı yayında verilecek.
Başkan Erdoğan'ın corona virüs önlemleri ile ilgili önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
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