Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Belediye Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda hitap etti. Erdoğan "Kovid 19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha önemli görevler düşüyor" dedi. Bilhassa işsiz kaldığı veya yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız" ifadesini kullanan Erdoğan, "AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık" şeklinde konuştu. Öte yandan Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahibiz. Milletimiz bu badirelerin üstesinden gelecek ve kısa sürede huzurlu, aydınlık günlere kavuşacağız. En büyük tehdit ümitsizlik, kararsarlık, yılgınlık, yeise kapılmaktır. 83 milyonun arasına ayrılık virüsünü, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece, Korona virüsü ile mücadelemiz çok daha kolay olacaktır." mesajını verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemi ile gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"HASSASİYET GÖSTERMELİYİZ"

Belediyelerimizin, halkımızın günlük yaşamı için yaptığı yatırımlar bizim için çok önemli. Belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Salgının başlamasıyla birlikte sizlere gereken bilgilendirmeler yapılmıştır. Kamu binaları, toplu ulaşım araçları gibi yerlerin dezenfeksiyonu yapmalıyız. Cadde ve sokakların rutin temizli,k faaliyetleri konusunda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Gıda ve temizlik ürünlerinin vatandaşa ulaştırılması konusunda titiz davranmalıyız. Yaşlı ve öğrenciler başta olmak üzere evden çıkmamasını istediğiniz vatandaşlarınızın isteklerine yardımcı olmalıyız.





"GELİŞMİŞ ÜLKELERİN BİLE PEŞ ÇOĞU KRİZ KARŞISINDA ÇÖKERKEN..."

Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları asla yardım bırakmamalıyız. AK Parti olarak milletimizi bugüne kadar hayal kırıklığına uğratmadık.Bugünler gelip geçtikten sonra geride ülkemize ve şehirlerimize yaptıklarımız ve hizmetlerimiz kalacaktır. Gelişmiş ülkelerin bile peş çoğu kriz karşısında çökerken, Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını giderecek seviyede olduğunu kanıtlamıştır.





Pek çok ülkeye de onların yanında olduğunu gösteriyoruz. Tedbirlerin büyük bir bölümü doğrudan dar gelirlilere destek vermeye yöneliktir. Korona salgını ile mücadele tüm siyasi partilerin, kurum ve kuruluşlarımızın meselesidir. Bu hayati bir konudur. Bizler meseleye bu açıdan yaklaştık, politika ve söylemlerimizi buna göre belirledik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri konusunda alınan kararları tek tek hayata geçirdik. Süreci sosyal medya ya da televizyonda ahkam kesenlere göre değil, ülkemizin gerçeklerine ve ihtiyaçlarına göre yürüttük.





"AYRILIK VİRÜSÜNÜ BULAŞTIRMAZSAK KORONAVİRÜSÜ YENERİZ"



Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahibiz. Milletimiz bu badirelerin üstesinden gelecek ve kısa sürede huzurlu, aydınlık günlere kavuşacağız. En büyük tehdit ümitsizlik, kararsarlık, yılgınlık, yeise kapılmaktır. 83 milyonun arasına ayrılık virüsünü, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece, Korona virüsü ile mücadelemiz çok daha kolay olacaktır. Pazartesi günü başlattığımız milli dayanışma kampanyasının temellerinden birisi de işte budur. Yardım kampanyasından toplanan parayı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız.

"DAYANIŞMA YERİNE AYRIŞMA PEŞİNDE OLANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya kimsenin hakkı yoktur. Milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Karşımızdaki düşmanın adı Korona Virüsüdür. Bu tehdidin üstesinden ancak dayanışma ile gelebiliriz. Gün, siyasi, etnik, mezhebi tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür. Gün, ortak düşmana karşı birleşme günüdür. Gün, basiretli davranma günüdür. Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları, mahşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak, katkı sunmak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir. Buradan herkesi tekrar bir olmaya, beraber olmaya, kardeş olmaya ve hep birlikte Türkiye olmaya davet ediyorum. Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz.