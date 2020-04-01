Son dakika: Avrupa'da corona virüs nedeniyle 108 Türk hayatını kaybetti
Son dakika gelen bilgilere göre; Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa genelinde 108 Türk hayatını kaybetti.
Dünya genelinde 44 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan Kovid-19, yaklaşık 900 bin kişiye bulaştı.
Salgının en çok etkili olduğu Avrupa'da virüs bulaşan kişi sayısı 440 bini geçti, ölü sayısı 31 binin üzerine çıktı.
Avrupa'da Türklerin yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre ve Avusturya'da da virüs kaynaklı ölümler oldu.
Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'da 2 Türk'ün Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.
Ceyhun, ülkede 300 bine yakın Türk'ün yaşadığını belirterek özellikle Kovid-19 nedeniyle tedavi gören ya da test sonucu bekleyen vatandaşlarla düzenli görüştüklerini ifade etti.
Hastalarla görüşmenin, bu kişilerin morallerini yüksek tutma ve kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından önemli olduğunu vurgulayan Ceyhun, Türkiye'nin her şart ve koşulda vatandaşlarının yanında olduğunu yineledi.
Ceyhun, "Bu zor günlerde bir yetkilinin vatandaşlarını arayarak destek olması, bu insanlara ciddi anlamda güç veriyor. Psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine neden oluyor. Bu tür hastalıklarda ruh halinizin güçlü olması çok önemli." diye konuştu.
EN ÇOK CAN KAYBI FRANSA'DA
Fransa'da ise 40 Türk virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
İngiltere'de, en son Kahramanmaraşlı bir vatandaşın hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle vefat eden Türklerin sayısı 6 oldu.
Hollanda'da 1'i dün olmak üzere, toplam 21 Türk yaşamını yitirdi.
Almanya'da en son dün 4 olmak üzere, toplam 20 Türk hayatını kaybetti.
Belçika'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 4 Şubat'tan bu yana toplam 10 Türk vefat etti.
Kovid-19, İsviçre'de 3, İsveç'te ise 6 Türk'ün ölümüne neden oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan'dan İmamoğlu’nun “korsan kampanya”sına tepki
- Ayetle alay etmeye çalışan Aygün hakkında suç duyurusu
- ''Dünya takdir ediyor onlar karşı geliyor''
- Yardımlar İtalya'ya ulaştı
- Almanya'da koronavirüs tedbirleri uzatıldı
- Elazığ'da korkutan deprem!
- AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yardım kolisi tartışmalarına sert tepki!
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama
- Bakan Soylu kritik rakamları açıkladı
- MSB duyurdu! Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR işsizlik ödeneği başvuru nasıl yapılır? 2020 işsizlik maaşı nasıl alınıyor, şartlar neler?
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler
- KPSS 2020/5 sağlık atamaları ne zaman belli olacak? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel tercihleri nasıl yapılır?
- Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?
- Mart ayı enflasyon beklentisi nedir? 2020 TÜİK TEFE TÜFE Mart ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
- Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- ŞOK 1 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK'ta bu hafta temizlik ürünleri ön plana çıkıyor! İşte günce liste
- 1 Nisan şakaları telefon mesajları: 2020 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
- Son dakika: Migros'tan 1000 kişilik yeni istihdam müjdesi! 2020 Migros iş başvurusu nasıl yapılır?
- Corona Türkiye haritası canlı: Türkiye koronavirüs son durum! Türkiye'de corona virüsü nerede, hangi illerde var?
- Temel ihtiyaç desteği başvuru nasıl yapılır? 6 ay ertelemeli 10 bin TL kredi örnek ödeme tablosu ve kredi şartları
- 1 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları burada