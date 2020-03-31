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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamalarına ilişkin flaş açıklama

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRETMEN ATAMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı , okullardaki belirsizliğin atama takvimiyle birlikte ortadan kalkacağını belirterek, "Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı , okullardaki belirsizliğin atama takvimiyle birlikte ortadan kalkacağını belirterek, "Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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Koronavirüs nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı | Video KORONAVİRÜS NEDENİYLE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) ERTELENECEK Mİ? MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLADI | VİDEO

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