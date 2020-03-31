Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen atamalarına ilişkin flaş açıklama
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki belirsizliğin atama takvimiyle birlikte ortadan kalkacağını belirterek, "Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz" açıklamasında bulundu.SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki belirsizliğin atama takvimiyle birlikte ortadan kalkacağını belirterek, "Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz" açıklamasında bulundu.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erbaş'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
- Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç?
- CHP ve FETÖ Türkiye'nin kenetlenmesini hazmedemedi
- İtalya'dan Türkiye'ye teşekkür
- 70 bin mahkuma ev hapsi geliyor!
- Bakan Albayrak'tan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
- Başkan Erdoğan'ın maaşı ne kadar?
- Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
- ABD'li sanatçıdan Türkiye'ye destek
- TSK "teyakkuza" geçti! Harekat bölgesindeki birliklerde...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?
- İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
- Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!