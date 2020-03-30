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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs kaynaklı son vaka sayısını açıkladı | Video
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, 37 yeni can kaybının olduğunu bildirirken, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e yükseldi.
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