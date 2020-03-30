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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO'ya tam üye olan Kuzey Makedonya'ya kutlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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BAKAN AKAR'DAN NATO'NUN YENİ ÜYESİNE KUTLAMA

Milli Akar, 'nın ’ya tam üyeliğinden dolayı ve Savunma Bakanı -Jankovska'ya gönderdiği kutlama mesajında, " bu süreci başından beri desteklemiştir ve ihtiyaç olması halinde üyelik deneyimlerini paylaşmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Milli , 'nın 'ya katılışını, ve Savunma Bakanı -Jankovska'ya gönderdiği mesajla kutladı.

Akar, Jankovska'ya gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"İttifakın en yeni üyesi olan sizlere, en içten dileklerimle NATO'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Üyeliğiniz NATO'yu güçlendirmektedir. Ayrıca, üyelik sürecindeki bağlılığı ve kararlılığı nedeniyle Kuzey Makedonya'yı tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere, bu süreci başından beri desteklemiştir ve ihtiyaç olması halinde üyelik deneyimlerini paylaşmaya hazırdır. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliğinin Türkiye ve Makedonya arasındaki ikili ilişkileri de geliştireceğinden eminim."

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