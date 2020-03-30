Son dakika: Devlet Bahçeli 5 maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı
Son dakika haberleri.. Başkan Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Tiwtter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, 5 maaşıyla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.
İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları;
İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.
Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. "BİZ BİZE YETERİZ" diyerek başlattığı "MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI" hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.
Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. KOVİD-19'a asla teslim olmayacağız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek?
- İşte Milli Dayanışma Kampanyası hesap numaraları
- CHP'li Ağbaba'nın yalanı elinde patladı! İBB'den skandal hata
- MSB’den koronavirüse karşı dezenfeksiyon paylaşımı
- Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs kaynaklı son vaka sayısını açıkladı
- İstanbul Valisi açıkladı! Seferler durduruldu
- PKK'lıların sığınağı imha edildi
- Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Başkan Erdoğan'dan ulusa sesleniş
- MEB'den flaş aidat açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?