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Son dakika: Devlet Bahçeli 5 maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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DEVLET BAHÇELİ MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA KATILDI

Son dakika haberleri.. Başkan Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na MHP Genel Başkanı Devlet de katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet , Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Tiwtter hesabından açıklamalarda bulunan Bahçeli, 5 maaşıyla 'Milli Dayanışma Kampanyası'na katıldı.

İşte MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları;

İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz.

Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. "BİZ BİZE YETERİZ" diyerek başlattığı "MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI" hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'na beş (5) maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız.

Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz. Nitekim biz Türkiye'yiz. Biz Türk milletiyiz. Birlikte çok daha güçlüyüz. KOVİD-19'a asla teslim olmayacağız.

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