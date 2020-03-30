Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından; "7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." açıklamasını yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı.
"HER ŞEY PLANLANIYOR"
Bakan Selçuk, Twitter'dan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.
7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 30, 2020
Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor. pic.twitter.com/d4Vid0Ioxp
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