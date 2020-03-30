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Son dakika: Bakan Selçuk'tan flaş LGS açıklaması

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN FLAŞ LGS AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından; "7 Haziran 2020 ’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." açıklamasını yaptı.

Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı.

"HER ŞEY PLANLANIYOR"

Bakan Selçuk, Twitter'dan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

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Koronavirüs nedeniyle Liselere Geçiş Sistemi LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı | Video KORONAVİRÜS NEDENİYLE LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) ERTELENECEK Mİ? MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLADI | VİDEO

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