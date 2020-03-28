Teslim olan 2 teröristten çöküş itirafı!
Irak'ın kuzeyindeki Kandil'den kaçarak Şubat'ta güvenlik güçlerine teslim olan 2 teröristten çöküş itirafı geldi. Teslim olan teröristler örgütün kırsala gönderecek sorumlu düzeyde terörist bulamadığını anlattı.
Irak'ın kuzeyindeki Kandil'den kaçarak Şubat'ta güvenlik güçlerine teslim olan Karker Gever kod adlı terörist B.K (34) ve Berivan Zagros kod adlı N.A (41) örgütün kırsala gönderecek sorumlu düzeyde terörist bulamadığını, sayılarının azaldığını ve örgütün dağılma sürecinde olduğunu anlattı. İşte teslim olan teröristlerin ifadeleri:
B.K.: 12 yıldır örgütteydim. Son 2 yıldır örgüt içindekilerin hiç bu kadar paniğe kapıldığını görmemiştim. Bölge ve saha sorumluları, yönetim kadrosu içindekilerin de dâhil olduğu kayıplar örgüt mensuplarını karamsar ruh haline bürüdü. Örgüt Türkiye kırsalında bulunan gruplar içerisinde sorumluluk verecek kişi bulamaz hale geldi. Daha önce gruplar yönetimin gözüne girmek ve daha geniş sorumluluk taşıyan görev verilmesi için çalışırlardı. Kayıplar artıp, sayı azaldıkça umutsuzluk ve karamsarlık çöktü.
N.A: Dağılma süreci 2 yıl öncesinde başladı. Kandil bölgesinde, özellikle örgütün ikinci Kandil gözüyle baktığı Sincar'da lider kadroların etkisiz hale getirilmesi örgütün psikolojisini bozdu. 7 yıldır örgütteyim, kamplarda tanıdığım benim bildiğim 50-60 kişi operasyonlarda öldü. Hayatta kalanların çoğunluğunun yaptıkları tek şey operasyonlara takılmadan hayatta kalmak ve fırsatını buldukları ilk anda kaçma düşüncesi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Koronavirüsle mücadelede son 24 saat
- İşte tedbirlerin uygulanacağı büyükşehirler
- 81 kent için eylem planı! O uygulamalar artıyor...
- Yeni tedbirlerin genelgesi yayımlandı
- Saraçoğlu'ndan koronavirüs aşısıyla ilgili çarpıcı açıklama!
- YHT seferleri geçici olarak durduruldu!
- Ulaştırma Bakanı Turhan görevden alındı
- Bakan Koca merakla beklenen siteyi duyurdu
- Sanatçılardan "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek
- 87 yaşındaki İngiliz koronavirüsü yendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu