Son dakika: YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar! Üniversitelerde koronavirüs tatili uzayacak mı?

Son dakika haberi... YÖK Başkanı Yekta Saraç, bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağı duyurarak, ''Bu sene bahar dönemini sadece uzaktan eğitim kapsamında yapma kararı aldık'' dedi. Ayrıca Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç coronavirüs nedeniyle okulların tatil olmasına ve ertelenen YKS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Saraç'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ÜNİVERSİTELERDEKİ VİRÜS TATİLİ

"Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.

YKS'YE VİRÜS ERTELEMESİ

YKS'yi ise sorulacak sorular ile ilgili, MEB ile uyum içinde şekillenecektir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsunlar. Daha önce gerçekleştirdiğimiz sınavlar gibi olacak ve YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak."