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Son dakika: YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar! Üniversitelerde koronavirüs tatili uzayacak mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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SON DAKİKA: YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! ÜNİVERSİTELERDE KORONAVİRÜS TATİLİ UZAYACAK MI?

Son dakika haberi... Başkanı , bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacağı duyurarak, ''Bu sene bahar dönemini sadece uzaktan eğitim kapsamında yapma kararı aldık'' dedi. Ayrıca Saraç, YKS'nin 25-26 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Başkanı coronavirüs nedeniyle okulların tatil olmasına ve ertelenen YKS sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.

YÖK Başkanı Saraç'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ÜNİVERSİTELERDEKİ VİRÜS TATİLİ

"Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik. Uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sunulamayacak program, ders ve uygulamalı dersler yaz aylarında tamamlanacak. Bu, eğitim öğretimin tüm düzeyleri için geçerli. Lisans, ön lisans ve lisans üstü için geçerli. Bu hususta asla ihmalkarlık olmasın istiyoruz.

YKS'YE VİRÜS ERTELEMESİ

YKS'yi ise sorulacak sorular ile ilgili, MEB ile uyum içinde şekillenecektir. Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsunlar. Daha önce gerçekleştirdiğimiz sınavlar gibi olacak ve YKS 25-26 Temmuz'da yapılacak."

YÖK Başkanı Saraç'tan önemli açıklamalar! Üniversitelerde koronavirüs tatili uzayacak mı? YKS ertelenecek mi? YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR! ÜNİVERSİTELERDE KORONAVİRÜS TATİLİ UZAYACAK MI? YKS ERTELENECEK Mİ?

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