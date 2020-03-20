Son dakika: Osman Kavala için karar verildi! Tutukluluk hali devam edecek
Son dakika haberleri.. Osman Kavala hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tahliye kararı Aynı soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ''askeri veya siyasal casusluk'' suçundan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar vermişti. Bu karar doğrultusunda Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.
Fetullahçı Terör Örgütünün ( FETÖ ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında "casusluk" ve ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan tahliyesine karar verildi.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve ''siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala hakkındaki dosyada yeni bir gelişme yaşandı.
Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Osman Kavala'nın ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tahliyesine karar verdi.
Hakimliğin kararı, Kavala'nın bu suçtan 2 yıllık tutukluluk süresinin dolduğu gerekçesiyle verdiği öğrenildi.
Aynı soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, ''askeri veya siyasal casusluk'' suçundan şüpheli Osman Kavala'nın tutuklanmasına karar vermişti.
Bu karar doğrultusunda Kavala'nın tutukluluk hali devam edecek.
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