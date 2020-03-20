20 Mart 2020, Cuma
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Son dakika: MSB'den açıklama: Birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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MSB'DEN O HABERLERE YALANLAMA: GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır

MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, 06 Mart 2020'den itibaren İGAB'da başlayan ateşkes ilanı sonrasında planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda bazı medya organlarında yayımlanan birlik çekilmelerine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır

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