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Son dakika: İspanya'da vaka sayısı 19 bini aştı

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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İSPANYA'DA VAKA SAYISI 19 BİNİ AŞTI

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980’e çıktığını duyurdu

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 246 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısının 1002'ye, vaka sayısının da 19 bin 980'e çıktığını duyurdu

Vaka sayısı 19 bin 980 olan İspanya'da da 1002 kişi hayatını kaybederken bin 107 kişi sağlığına kavuştu.

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