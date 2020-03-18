Son dakika: İndependent'ten kirli algı operasyonu! Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdiler
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs salgının dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde Batı medyasının Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı devam ediyor. Son olarak İngiliz gazetesi İndependent skandal bir görsele imza attı.
Bütün dünyada sosyal ve ekonomik hayata adeta balyoz gibi inen koronavirüs salgını sonrası hükümetler önlem almada gecikirken, Türkiye konunun ciddiyetini henüz ilk günde fark eden ve alınabilecek bütün önlemleri hızlıca alıp uygulayan örnek ülke hale gelmişti. Sosyal medyada yabancı ülke vatandaşları, Türkiye'yi örnek göstererek, Türkiye sınırında alınan güvenlik önlemlerinden övgüyle bahsetmişlerdi.
Tam bu noktada Avrupa'nın virüs karşısında ne kadar acemi ve geride kaldığı ortaya çıkmış ve Avrupa ülkelerine tepkiler çığ gibi büyümüştü. Yaşanan bu gelişmeler sonrası küresel güce sahip birçok yayın kuruluşu Türkiye'yi hedef almışa benziyor.
KASITLI YALAN VE YANLIŞ GÖRSEL KULLANIMI!
Amerikan New York Times gazetesi, CNN Internatıonal Televizyonu, Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP); İngiliz BBC, İngiliz The Guardian Gazetesi gibi dünyaca ünlü yayın kuruluşları birkaç gündür Türkiye aleyhinde kasıtlı karalama haberleri servis ederken bu gazetelerin arasına bir de İngiliz İndependent eklendi.
Koronavirüsün yayıldığı ülke Çin; koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler Avrupa ülkeleri ve ABD olmasına rağmen koronavirüs haberlerinde kasıtlı olarak Türkiye görselleri kullandılar. Türkiye'den ve dünyadan yüzlerce kullanıcı bu tarz haberlere yoğun tepki gösteriyor.
CORONA VİRÜS TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA ENGEL OLAMADI!
Koronavirüse karşı hükümetlerin aldığı önlemleri aktaran İndependent, haberinde İsrail ve Singapur'un GPS yoluyla vatandaşlarını takip edeceği bilgisine yer verirken manşet görselinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kullanıyor.
Haberde yer alan diğer ifadelerde ise Türkiye'nin koronavirüs için lüks alışveriş merkezlerini açık tutarken içki içilen mekanları kapattığı yalanı söyleniyor. Aynı haberde Türkiye'nin cemaatle namaz kılınmasını geçici olarak askıya aldığı bilgisine ise yer verilmiyor.
BATI İKİ YÜZLÜLÜĞÜ VİRÜSE DİRENİYOR!
Koronavirüs haberlerini Türkiye fotoğraflarıyla çarpıtan New York Times, Trump yönetiminin Schengen ülkelerini kapsayan ve Türkiye ile alakası olmayan, Avrupa'ya yönelik seyahat yasağı haberinde İstanbul'dan bir görsel kullanmıştı.
BBC ise Kanada Başbakanı Trudeau ile eşinin karantina altına alınması, ABD'nin seyahat yasağı ve İtalya'da dükkanların kapatılmasıyla ilgili haberlerinde Türkiye'den görsellere yer vermişti.
CNN International da Formula 1'in Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak Grand Prix Yarışının iptali, İtalya'daki kalp cerrahi bölüm başkanı tarafından yapılan açıklama ve Capitol Complex'e kamu erişiminin askıya alınmasına dair açıklama haberlerini İstanbul'dan görsellerle yayınlamıştı.
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