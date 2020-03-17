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Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020
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STAJYER AVUKATLAR 30 MART'A KADAR İZİNLİ SAYILACAK

Koronavirüsle mücadelede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, alınan yeni önlemleri açıkladı. Bakan Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını bildirdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Adliyelerdeki meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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