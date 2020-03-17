Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Dörtlü Zirve sonrasında açıklama

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı Dörtlü Zirve'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: "Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: "Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson'la telekonferansla görüşme gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İşte Erdoğan'ın açıklaması;

"Bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile video konferans yöntemiyle 4'lü bir zirve gerçekleştirdik.

Zirvede Koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk.

Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."