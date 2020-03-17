17 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB'den açıklama! Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2020 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020
ABONE OL
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK İŞLEMLERİ ERTELENDİ

Son dakika haberi... 'nden yapılan duyuruda yapacakların celp ve sevk işlemlerinin ileri tarihe ertelendiği belirtildi. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesine bağlı ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile 'a kadar tatil edildi.

'nden yapılan duyuruda yapacakların celp ve sevk işlemlerinin ileri tarihe ertelendiği belirtildi. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesine bağlı ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile 'a kadar tatil edildi.

Müdürlüğün duyurusu şöyle:

1. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

2. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir

3. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci Maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 11 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB: Türk-Rus ortak devriyesi İdlib'de yapıldı! İşte ilk fotoğraflar... SON DAKİKA: MSB: TÜRK-RUS ORTAK DEVRİYESİ İDLİB'DE YAPILDI! İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA