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Son dakika: İran'da ölü sayısı 724'e yükseldi

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Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 724'E YÜKSELDİ

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.

Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 209 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 13 bin 938'e, ölenlerin sayısının ise 724'e yükseldiğini açıkladı.



Ayrıca Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 209 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, bunlardan 113'ünün hayatını kaybettiğini belirtti.
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Öte yandan Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının 251 yeni vaka ile İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini ifade ederek, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 4 bin 590 kişiye ulaştı" dedi.



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