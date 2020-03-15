Son dakika: İran'da ölü sayısı 724'e yükseldi
Son dakika haberi... İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 113 kişi artarak 724'e yükseldiİran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı.
Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 209 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını, ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 13 bin 938'e, ölenlerin sayısının ise 724'e yükseldiğini açıkladı.
Ayrıca Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içerisinde bin 209 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını söyleyerek, bunlardan 113'ünün hayatını kaybettiğini belirtti.
SON DAKİKA: HER VATANDAŞ KORONAVİRÜS (CORONA VİRÜS - COVİD-19) TESTİ YAPTIRABİLİR Mİ? KORONAVİRÜS TESTİ NASIL YAPILIR? | VİDEOÖte yandan Cihanpur, son 24 saatte ülkedeki en fazla Kovid-19 vakasının 251 yeni vaka ile İran'ın başkenti Tahran'da tespit edildiğini ifade ederek, "Ülkede korona virüsünden iyileşip taburcu olanların sayısı 4 bin 590 kişiye ulaştı" dedi.
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