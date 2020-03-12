Son dakika: Irak'a hava operasyonu! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.
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