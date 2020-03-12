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Son dakika: Irak'a hava operasyonu! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2020
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IRAK'A HAVA OPERASYONU!

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

'ın kuzeyine düzenlenen hava destekli operasyonda, 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların devam ettiği belirtildi.

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