11 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Türk ve Rus askeri heyetten M4 kara yolu görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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RUS ASKERİ HEYETLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Rusya'dan bir askeri heyet geldi. Şu anda M4 yolunun güvenli şekilde trafiğe açılması konusunda alınacak tedbirleri askerden askere görüşüyoruz. Dün akşam bir görüşme oldu. Bugün de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

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