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İdlib'e ejder sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2020
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İDLİB'E EJDER SEVKİYATI

İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Suriye sınırına 'ejder' olarak bilinen zırhlı araçlar sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Mehmetçik için sevkiyatlarına devam ediyor.

İdlib'de "Bahar Kalkanı" harekatına destek için 'ejder' olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı araçların sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı ejder adıyla bilinen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Hatay istikametine gitti. Sevkiyatların devam etmesi bekleniyor.

1 HAFTA ÖNCE DE ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen zırhı araç olan kirpiler geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.

Son dakika haberi: Yerli ve milli zırhlı personel taşıyıcı 'Ejder' İdlib'e yollandı |Video SON DAKİKA HABERİ: YERLİ VE MİLLİ ZIRHLI PERSONEL TAŞIYICI 'EJDER' İDLİB'E YOLLANDI |VİDEO

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması SON DAKİKA: DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN İDLİB AÇIKLAMASI
Türkiye ile Rusya anlaştı! İran İdlib ateşkesini sabote etti! TÜRKİYE İLE RUSYA ANLAŞTI! İRAN İDLİB ATEŞKESİNİ SABOTE ETTİ!

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