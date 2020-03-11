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HDP önündeki eylemde 191'inci gün; aile sayısı 126 oldu

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Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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PKK'YA ANNE PENÇESİ! 2 AİLE DAHA KATILDI

'da, terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı bugün katılan 2 aileyle birlikte 126’ya çıktı. 'dan eşi (37) için gelen ile oğlu Baran (21) için 'dan gelen de eylemdeki yerlerini aldı.

, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in 'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

"ÇOCUKLARIN İÇİN DÖN"

2013 yılında 'da kaybolan eşi için Erzurum'dan gelen 2 çocuk annesi , kocasına kavuşmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki eyleme katıldığı söyledi. Eşine dönmesi için çağrıda bulunan Tunar, "Sabah evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Biz ağabeyinde sandık. Aradık, telefonu kapalıydı. Arabasını başka bir yerde bulduk. Telefonu ve yüzüğü içindeydi. Ondan sonra aradık ama bulamadık. 7 yıl oldu. 11 ve 12 yaşında 2 çocuğum var. Mağduruz. Dönmesini istiyoruz. Çocuklarına dönsün, annesine babasına dönsün. Huzur yok. Çünkü her gün aynı konuları konuşuyoruz. HDP'yi seviyordu. Biz taraftarı değildik. Bütün aile istemiyordu. Sempati duyuyordu. HDP'ye de sorduk. Onlardan yanıt alamadık. Orada arkadaşları vardı. Zaten gittikten sonra kimse kimseyi tanımıyor. Eşime dön diyorum. İlk önce çocuklar için dön diyorum. Ailen için dön diyorum. Kimse onun yüzünden mağdur olmasın. Okuyan çocuklarımız var. Artık sabrımız kalmadı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kimse ne yaşadığımızı bilmiyor. Rica ediyorum artık ne olur dön" dedi.

"ACINA DAYANAMIYORUZ"

'dan gelen ise, oğlu Baran'ın 5 yıl önce lisede okurken kandırılıp dağa götürüldüğünü söyledi. Örünç, "Kandırdılar götürdüler. Nereden, nasıl götürdüler bilmiyorum. Haber alamıyorum. Sesimi duyurmaya geldim. Lise son sınıftaydı. Okuldan kandırıp götürdüler. Hiç haber alamadık. HDP'ye sorduk, bilmediklerini söylediler. Dön gel Baran. Seni çok seviyorum. Özledik. Gel devletimize sığın. Hepimiz arkandayız. Bu kadar yeter. Acına dayanamıyoruz. Oğlum gelene kadar buradayım" diye konuştu.

Son dakika: HDP önünde eylem yapan bir aile daha çocuğuna kavuştu! İşte kavuşma anı... | Video SON DAKİKA: HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BİR AİLE DAHA ÇOCUĞUNA KAVUŞTU! İŞTE KAVUŞMA ANI... | VİDEO
Evlat nöbetinde HDP'ye ateş püskürdü: HDP neden annelerin acısını dindirmiyor? EVLAT NÖBETİNDE HDP'YE ATEŞ PÜSKÜRDÜ: HDP NEDEN ANNELERİN ACISINI DİNDİRMİYOR?

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