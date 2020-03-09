09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020
ABONE OL
ANNELERİNİN EYLEMİNE BİR AİLE DAHA KATILDI

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Altı yıl önce dağa götürülen kızı için 'dan gelen anne Gülcan Kömürcü, "Anne kucağında, baba ocağında olacak çocukların orada ne işleri var? Kızım seni seviyoruz. Sesimi duyuyorsan çık, gel" dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 189'uncu gününde sürüyor.

Katılımın her geçen gün arttığı evlat nöbetine, 6 yıl önce 23 yaşında kandırılarak dağa götürülen kızı Leyla için 'dan gelen anne Gülcan ve baba İsmet Kömürcü de dahil oldu.

Anne Kömürcü, yaptığı açıklamada, kızının 'de üniversite öğrenim gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Televizyonda gördüğü annelerin kendilerine umut olduğunu dile getiren Kömürcü, kızına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

Kızını çok özlediğini anlatan Kömürcü, 6 yıldır evladıyla görüşmediğini, bunun çok zor bir durum olduğunu ifade etti.

"NE OLURSUN GEL"

Kömürcü, "Ailece perişanız, zor ayakta duruyoruz. İlaçla geziyorum kızım. Ne olursun gel. (HDP ve PKK) çocuklardan ne istiyorlar? Çocuk onlar. Anne kucağında, baba ocağında olacak çocukların orada ne işleri var? Onlar anne ve baba için her zaman çocuklar. Çocukların yeri orası değil." diye konuştu.

Son dakika: HDP önünde eylem yapan bir aile daha çocuğuna kavuştu! İşte kavuşma anı... | Video SON DAKİKA: HDP ÖNÜNDE EYLEM YAPAN BİR AİLE DAHA ÇOCUĞUNA KAVUŞTU! İŞTE KAVUŞMA ANI... | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN