Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye asla savaştan yana olmamıştır

İstanbul’da Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'nde İdlib ateşkesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'da Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamasından satır başları:

Önümüzdeki fotoğraf bize, yerli ve milli ilaç sektörünü mutlaka geliştirmemizin şart olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli biyoteknoloji hamlesine destek vermeye davet ediyorum.

(İdlib) Krizin en başından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır.