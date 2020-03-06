Son dakika: Bakan Pakdemirli'den flaş açıklamalar
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam 331 milyon 637 bin liralık tarımsal destek bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacak. 84 bin 420 üreticiye yem bitkileri, 51 bin 64 üreticiye arıcılık ve 125 üreticiye biyolojik mücadele desteği verilecek" ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'ne 1150 orman mühendisi ve 2 bin 700 orman muhafaza memuru atama töreninde konuştu.
Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin orman varlığını artırabilen nadir ülkelerden olduğunu söyleyerek, 'Geleceğe Nefes' projesine ilişkin bilgiler verdi.
Pakdemirli, proje kapsamında uygun alanlar üzerinde çok amaçlı ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarının gerçekleştirildiğini, bu şekilde orman alanlarının artırıldığını, erozyonun ve rüsubat taşınımının önlendiğini söyledi. Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğü'müzce ormanların üretim gücünü dikkate alarak, orman endüstrisinin ham madde ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanabilmesi amacıyla odun üretim miktarını 2023 yılı için 37 milyon 840 bin metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Bunu başarabilsek inşallah bu sayede ülkemiz, bu alanda kendi kendine yeten ülkeler arasına girmiş olacak" diye konuştu.
'YANGINA İLK MÜDAHALE SÜRESİ 12 DAKİKADIR'
Bakan Pakdemirli, bakanlık olarak orman yangınlarının gündemdeki en önemli konularından olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bildiğiniz gibi coğrafi konumu itibarıyla Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde ormanlarımızın büyük bir bölümü yangın tehdidi altında bulunmakta. Ve toplam ormanlık alanın yüzde 60'ını, birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmaktadır. Bu nedenle orman yangınları, ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları arasında yer alıyor. Yani dikilmesi, tutması, sulanması için onlarca emek verdiğimiz ormanlarımız, bir bakıyorsunuz bir alevle küle dönüyor. Dolayısıyla orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri tedbiri almak, orman yangınlarıyla mücadele tekniklerini geliştirmek ve güçlendirmek, yangına müdahale süresini daha da kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek ve orman yangınlarında görev alan personeli eğitmek, bizim için öncelikli ve önemli faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır. Artık 2019 yıl sonu itibarıyla; yangına birinci derecede hassas bölgelerde ilk müdahale süresi 12 dakikadır. Bu da Orman Genel Müdürlüğü'müzün başarısıdır, kendilerini yürekten alkışlıyorum."
ÇİFTÇİYE MÜJDE
Bakan Pakdemirli, çiftçilere tarımsal destek ödemesinin bütün itibarıyla yapılacağını belirterek, "19 ilde, 84 bin 420 üreticiye, 234 milyon yem bitkileri desteği, 81 ilde 51 bin 64 üreticiye 97 milyon arıcılık desteği ve 11 ilde 125 üreticiye 637 bin lira biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği olmak üzere toplam 331 milyon 637 bin lira tutarındaki tarımsal desteklerimizi bugün saat 18.00 itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına yatırmaya başlayacağız" dedi.
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