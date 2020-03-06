Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye sert cevap
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi’nin 6 Mart tarihli bildirisi hakkında açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı mülteci krizi konusunda yaptığı açıklamada, "AB, Türkiye’ye çağrı yapmak yerine önce verdiği sözleri tutmalı, 18 Mart Mutabakatı’nı bir bütün olarak kendisi uygulamalıdır." ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB Dışişleri Bakanlarının Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Suriye'deki son gelişmeler, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve AB'nin Türkiye ve Rusya ilişkilerini ele aldığı dünkü olağanüstü toplantısında kabul edilen bildireye ilişkin, "Avrupa Birliği'nin göç ve güvenlik konularında ülkemizin karşı karşıya olduğu olağanüstü yükü ve harcadığı çabaları hala kavrayamadığını açıkça ortaya koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
Türkiye'nin, dünyada en fazla sayıda mülteciye en iyi şekilde ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, "Bir ülkeyi göç konusunu siyasi bir amaçla kullanmakla itham etmek, yıllardır maruz kaldığımız ikiyüzlü yaklaşımın yeni bir göstergesidir. AB esasen bu bildiri ile kendisi bu konuyu siyasi bir malzeme haline getirmektedir." ifadelerine yer verildi.
"ÖNCE VERDİĞİNİZ SÖZLERİ TUTUN"
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"AB'nin, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal eden ve sınırına gelen masum insanlara her türlü eziyeti reva gören Yunanistan'a arka çıkarak kendi ilke ve değerleriyle çelişmesi ise ayrıca ibret vericidir. AB Dış İlişkiler Konseyi, kendi özgür iradeleriyle diğer güvenli ülkeler olan AB ülkelerinin sınırlarına gelen ve uluslararası koruma talep eden kişilere 'sığınmacı' dahi demekten imtina etmekte, bu şahıslar için ısrarla "göçmen" ifadesini kullanmaktadır. Kelime oyunlarıyla 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin ve AB mevzuatının gözardı edilmesi mümkün değildir.
Yunanistan dahil, AB ülkeleri, uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sığınmacıların başvurularını almak zorundadır. Hal böyleyken Yunanistan, AB'nin de desteğini arkasına alıp, uluslararası hukuku ve AB hukukunu hiçe sayarak, sığınma başvurularını askıya aldığını açıklamıştır. AB, son açıklamasıyla, AB değerlerini bir kenara koyarak uluslararası hukukun ve AB hukukunun çiğnenmesine de göz yummaktadır.
Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik hukuk tanımaz muameleleri BM ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dahil, çok sayıda uluslararası kuruluş ve sivil toplum kuruluşu tarafından da duyurulmuştur. AB'yi ve AB Kurumlarını, Avrupa ortak değerlerine saygı gösterilerek AB Kuruluş Anlaşması'na ve AB hukukuna uymaya çağırırız.
AB, Türkiye'ye çağrı yapmak yerine önce verdiği sözleri tutmalı, 18 Mart Mutabakatı'nı bir bütün olarak kendisi uygulamalıdır."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- HDP Mardin İl Başkanı tutuklandı
- Türk Sahil Güvenlik Yunan botunu kovaladı
- Cumhurbaşkanlığından Miçotakis'e cevap
- İstanbul'da koronavirüs var mı?
- Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüştü
- Başkan Erdoğan Belçika'ya gidecek
- Uluslararası Hukukçular Birliği'nden Yunanistan'a tepki
- Diyarbakır'daki bombalı saldırının davasında karar
- Başkan Erdoğan'dan bir kritik görüşme daha!
- Nedim Şener’den Ayşenur Arslan’a Oda TV ayarı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)
- Gelinim Mutfakta kim elendi, puan durumu nasıl? 6 Mart Gelinim Mutfakta gün ve hafta birincisi kim oldu?
- TOKİ Ankara Sincan kura sonuçları isim listesi sorgulama sayfası! 2020 TOKİ Ankara Sincan 2+1 ve 3+1 kurası
- Uzmanlardan kritik altın yorumu! Altın artacak mı? Altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları son durum
- 6 bankadan promosyon müjdesi! Ziraat, Halkbank, Garanti, Yapı Kredi, TEB, ING emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- Fındık destekleme parası yattı mı? 2020 fındık desteklemeleri ne zaman ödenecek?
- Muhterem Nur'un son sağlık durumunda flaş gelişme! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında?
- Bankaların emekli maaş promosyonu ne kadar? 2020 SSK Bağkur emekli promosyonu ne zaman ödenecek?
- TOKİ Ankara Sincan 2+1 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Ankara kura çekiliş sonuçları sorgulama
- Halkbank'tan emeklilere müjde! 2020 Halkbank emekli promosyonu ne kadar? Halkbank promosyon ne zaman yatar?
- Cuma Hutbesi 6 Mart 2020! Bugünkü Diyanet Cuma hutbesi konusu: Allah temizdir temizliği sever