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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE MESAJI

Başkan , şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, şehit Armağan Akman ve şehit Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun ile şehit Gümrük Muhafaza Memuru Özgür Kavastan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda olan şehit düşen Tuncer, Akman ve Coşkun ile Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket nedeniyle şehit olan Kavastan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.

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